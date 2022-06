Missouri Zug mit mehr als 200 Passagieren in den USA entgleist – mehrere Tote

Acht Waggons entgleist

Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stieß demnach an einem Bahnübergang in Mendon mit einem Lastwagen zusammen, acht Waggons und zwei Lokomotiven entgleisten. Der Lastwagen habe den Bahnübergang in Mendon, einem Ort rund 150 Kilometer nordöstlich von Kansas City, blockiert, hieß es bei Amtrak weiter.