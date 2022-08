Mit dem ferngesteuerten Untersee-Bergungsgerät CURV-21 seien zunächst Hubseile an dem am Meeresgrund liegenden Jet angebracht worden, dann sei es an Bord des Multifunktionsschiffes »Everest« gehoben worden.

Ortung des Jets gelang laut Navy schnell

Die Navy bezeichnete die Bergung als Erfolg und hob besonders die schnelle Durchführung hervor. So sei es innerhalb von 24 Stunden gelungen, den Jet zu orten, nach nur 27 Tagen nach dem Überbordgehen sei die Aktion abgeschlossen gewesen.