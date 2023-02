Ein Bauernhof im Nordschwarzwald: Letzte Streicheleinheiten für den Ochsen Holm. Vor dem Stall wartet bereits der Schlachter. Der Landwirt Mario Zimmermann lässt seine Rinder direkt auf seinem Hof töten – in Deutschland ist das die große Ausnahme. Der entscheidende Unterschied zur verbreiteten Praxis bei Massenschlachtungen ist dabei: Der für die Tiere sehr belastende, mitunter zwei Stunden dauernde Transport zum Schlachthaus fällt weg.

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Wenn ich weiß, das Tier kann auf so eine Art, oder darf auf so eine Art sterben, ist es sicherlich für mich auch entspannter und beruhigender, wie wenn ich das jetzt irgendwo weggebe und ich weiß überhaupt nicht, was passiert.«

Seit zehn Tagen lebt Holm in einem abgetrennten Stallbereich. Er soll bis zum letzten Moment nicht ahnen, dass ihn der Metzger mit einem Bolzenschlag ins Hirn betäubt – beim Fressen. Der Futtertrog lockt den Ochsen in das Gatter. Zimmermann empfindet eine große Dankbarkeit seinem Ochsen gegenüber und weicht ihm nun nicht mehr von der Seite.

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Ich nehme mir zwei Jahre Zeit für das Tier, bis man es aufzieht, bis es dann so weit ist, dass man es schlachten kann. Und dann muss man dann auch hinten raus die zwei Stunden Zeit haben, um die Geschichte abzuschließen.«

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Kommt er? Wunderbar«

Bei Hofschlachtungen muss immer ein Tierarzt dabei sein.

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Hallo, Herr Doktor!«

Die Vorschriften sind streng. Zwischen der Betäubung und dem Stich am Hals zum Entbluten dürfen nur 40 Sekunden liegen. Der Bolzenschuss sitzt, das Tier ist bewusstlos. Der Metzger tötet den Ochsen mit einem Halsschnitt – alles vorschriftsgemäß, bescheinigt der Tierarzt.

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Uhrzeit müssen wir noch eintragen.«

Nun läuft wieder die Zeit: Binnen zwei Stunden muss das Tier im Schlachthaus ankommen. In Baiersbronn hat man es aber nah. Es sind nur fünf Traktorminuten. Den Schlachtanhänger hat die Kommune vor etwa zwei Jahren angeschafft. Mehr als zehn Landwirte bringen damit ihre getöteten Tiere in das lokale Schlachthaus. Davon profitieren die kleinen Betriebe vor Ort: Zucht, Verarbeitung und Verkauf bleiben in Baiersbronn, während woanders viele kleine Höfe aufgeben müssen. Für sie ist der weite Weg in einen der wenigen Großschlachthöfe nicht mehr rentabel. Der Schlachthaus-Shuttle ist eines von mehreren Pilot- und Forschungsprojekten für mehr Tierwohl in Baden-Württemberg. Auch die Änderung des EU-Rechts zugunsten teilmobiler Schlachtungen wie dieser hat das Bundesland mit angestoßen. Seit 2021 dürfen mit dem mobilen Schlachtmobil pro Termin bis zu drei Rinder, sechs Schweine oder drei Einhufer getötet werden. Auf Bundesebene unterstützt das Landwirtschaftsministerium den Ausbau der mobilen Schlachtung mit einem neuen Förderprogramm. Auf dem Hof in Baiersbronn geht Mario Zimmermann es bewusst langsam an. Er schlachtet nur alle paar Wochen. An den meisten Tagen umsorgt er von morgens bis abends seine 70 Rinder.

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Hi, Mädels!«

Zimmermann hat seinen Betrieb vor sieben Jahren auf Bio umgestellt und sich dabei für die robusten Pinzgauer Rinder entschieden.

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Pinzgauer und ich, das passt einfach. Klar, Eigenlob stinkt ein bisschen: Beide haben einen guten Charakter. Beide erwarten vom anderen nicht zu viel und nicht zu wenig. Und von dem her passt es einfach.«

Mit der Umstellung liegt Zimmermann im Trend. Die Zahl der Bio-Rinder in Deutschland ist in den letzten 12 Jahren um etwa 40 Prozent gestiegen.

Mario Zimmermann, Biolandwirt:

»Das Credo für mich ist immer: Alles in Maßen. Egal auch beim Konsum. Und beim Rest, was die Tiere und die Landwirtschaft angeht, mit der nötigen Verantwortung.«

Ankunft im Schlachthaus. Der Ochse ist seit einer Viertelstunde tot. Nun wird das Tier zerlegt – vor den Augen seines Besitzers.

Mario Zimmermann, Bio-Landwirt:

»Ich bin noch mal jedes Mal dabei. Also nicht nur am Hof bei der Geschichte, sondern auch im Schlachthaus. Man muss ja dann noch mal aufräumen, wenn man geschlachtet hat. Und dass mein Metzger Feierabend kriegt, da helfen wir natürlich mit, dass es schneller geht.«

Von der Geburt des Tieres bis zu seinem Ende an der Fleischtheke ist Mario Zimmermann dabei. Die aufwändige Haltung und die Schlachtung haben ihren Preis: Im Hofladen kostet das Kilo Hackfleisch 16,20 Euro, das Hüftsteak sogar 39,50 Euro. Zimmermann hat eine feste Stammkundschaft aus der Region, die Abnahme ist meist gesichert. In rund zwei Wochen steht der Anhänger wieder bei ihm auf dem Hof. Dann ist die nächste mobile Schlachtung geplant.