Mönchengladbach Lehrer an Coronavirus erkrankt - Grundschule geschlossen

Bis zum 15. März fällt an einer Grundschule in Mönchengladbach der Unterricht aus. Eine Lehrkraft hat sich mit der Lungenkrankheit Covid-19 infiziert. Rund 70 Drittklässler sollen zuhause in Quarantäne bleiben.