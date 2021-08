Großeinsatz in Mönchengladbach Nachbarn retten Bewohner aus brennendem Haus

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten sie nicht mehr warten: Als in Mönchengladbach ein Haus in Flammen aufging, riskierten einige Anwohner ihr Leben – und retteten so das ihrer Nachbarn.