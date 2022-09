Bei einem Tanktest am Mittwoch war erneut ein Leck aufgetreten, trotzdem sei der Test wie geplant abgeschlossen worden. Man habe alle Ziele erreicht, hieß es von der Nasa. Vor rund drei Wochen waren zwei Startversuche der Rakete fehlgeschlagen – unter anderem wegen eines undichten Tankschlauchs. Das Raketensystem war daraufhin vorerst zurück in den Hangar am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gebracht worden. Auch bei früheren »Artemis«-Tests waren schon Probleme aufgetreten, die wesentliche Verzögerungen des Projekts zur Folge hatten.