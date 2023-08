Otterangriffe sehr außergewöhnlich

Warum das Tier in Montana angegriffen hat, ist unklar. Das Montana Department of Fish, Wildlife and Parks (FWP) teilte kurz nach dem Angriff mit: »Otter beschützen sich und ihre Jungen, besonders wenn man ihnen zu nahe kommt.« Angriffe durch die Tiere seien jedoch außergewöhnlich.

Otter bringen ihre Jungen meist im April zur Welt, im Sommer kann man die Jungtiere gemeinsam mit den Eltern im Wasser beobachten. Womöglich war der zweite Otter, den die Frauen gesehen haben wollen, ein Jungtier. Otter würden jedoch auch ihre Nahrung beschützen, wenn diese knapp wird, hieß es vom FWP.