Spanische Medien berichteten, am Sonntagabend, dem Vorabend eines Feiertags in Katalonien, habe in der Nähe ein Musikfestival stattgefunden. Die Feuerwehr erklärte, sie habe an der Unfallstelle nach weiteren möglichen Opfern gesucht, aber niemanden gefunden.

Verkehrsministerin Raquel Sánchez sprach den Familien der Opfer ihr Beileid aus und bedankte sich bei den Rettungskräften, die mit einer »sehr schwierigen Situation« zu tun hätten. Der Chef der Regionalregierung von Katalonien, Pere Aragonès, äußerte sich »vollkommen bestürzt«. Die Polizei versuche bei ihren Ermittlungen, die Ursache des Unglücks zu klären, erklärte er.