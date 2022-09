Der Flughafen von Montpellier an der südlichen Mittelmeerküste Frankreichs wurde am Samstag auf unbestimmte Zeit geschlossen, nachdem ein Frachtflugzeug bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und am frühen Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, mit der Nase im Wasser eines angrenzenden Sees gelandet war. Es kam am Ufer des Gewässers auf einem Grasstreifen zum Stehen, die Spitze des Flugzeugs war jedoch ins Wasser gekippt.