Michael Palin, der am 5. Mai 80 Jahre alt wird, wirkte an Monty-Python-Klassikern wie »Das Leben des Brian« (1979) und weiteren Filmhits mit. Bekannt ist er auch für seine Rolle als Tierliebhaber Ken Pile in der Komödie »Ein Fisch namens Wanda«. In jüngerer Zeit machte er sich auch als Reisereporter einen Namen.

Traditionell zum Neujahr 2019 wurde er von der Queen zum Ritter geschlagen und für seine Verdienste um die Kultur und die Geografie geehrt.