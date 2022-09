Eine Schiffskollision an einer besonders engen Stelle der Mosel in Rheinland-Pfalz hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 20.00 Uhr sei bei Briedern (Kreis Cochem-Zell) ein Fahrgastkabinenschiff aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Gütermotorschiff kollidiert, teilte die Wasserschutzpolizei am Samstag mit.