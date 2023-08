Wie groß die Ausflugsgruppe insgesamt war, war zunächst unklar. Tass berichtete von möglicherweise bis zu 20 Menschen.

Laut der Agentur stieg der Wasserpegel in dem Kanalsystem nach starkem Regen rasch an. Die Menschen konnten sich demnach nicht mehr rechtzeitig ins Freie retten. Auf in Onlinenetzwerken geteilten Videos war zu sehen, wie Ermittler in einen Gullydeckel schauten und Taucher den Fluss durchkämmten. Örtlichen Medien zufolge leiteten die Behörden strafrechtliche Ermittlungen gegen den Veranstalter ein.