Coronakrise am Mount Everest Rekord-Bergsteigerin sitzt in Nepal fest

Den höchsten Gipfel der Welt erklomm sie in Rekordzeit, nun bremst die Pandemie die Bergsteigerin Tsang Yin-Hung aus. Wegen zahlreicher Infektionsfälle in Nepal ist ihr der Weg in ihre Heimat Hongkong versperrt.