In Mülheim an der Ruhr hat eine Frau am frühen Mittwochmorgen unweit der S-Bahnstation Styrum eine Plastikbox entdeckt: Darin lag eine langbeinige, wohl behaarte Aphonopelma chalcodes, eine Vogelspinne nordamerikanischen Ursprungs, die eigentlich eher in Wüstenregionen zu Hause ist.