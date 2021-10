Gesunkenes Schiff in Mülheim an der Ruhr »Moornixe« erfolgreich aus dem Wasser gehoben

Es war eine komplizierte Bergung: Erst wurde die beim Ruhrhochwasser gesunkene »Moornixe« in einer mehrtägigen Aktion wieder an die Wasseroberfläche geholt. Nun hob ein Kran das Ausflugsschiff an Land.