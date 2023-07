Begonnen hatten die Probleme am ersten Tag an der zweiten Bühne des Musikfestivals. »Es waren mehr Menschen vor der Bühne als eigentlich zugelassen sind«, meinte der Polizeisprecher. Letztlich habe die Stadt München entschieden, diese Bühne an diesem Tag vorzeitig zu schließen. Zwei Auftritte hätten deswegen dann dort nicht mehr stattfinden können. An der Hauptbühne sei das Programm weitergegangen.