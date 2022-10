Die Corona-Inzidenz in München stieg wie erwartet während des Festes stark an. Am 1. Oktober lag sie bei 834,3, was 12.412 neu gemeldeten Fällen in den letzten sieben Tagen entspricht . Zum Vergleich, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 466 Fällen pro 100.000 Menschen, die bayerische bei 655.