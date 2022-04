Polizisten entdeckten Mitte März einen ausgewachsenen Puma in einem Kleinwagen in der Oberpfalz . Ein Mann hatte das Tier offenbar aus Tschechien mitgebracht, um es zu Hause zu halten. Doch das bleibt der Raubkatze erspart – sie bekommt eine weitaus schönere neue Heimat.

Der Puma soll in die Tierwelt Herberstein umziehen, einen Zoo in Stubenberg am See in der österreichischen Steiermark. Das berichtet Markus Baur, Leiter der Auffangstation für Reptilien in München, wo das Tier derzeit versorgt wird. Mehrere Medien, darunter der Bayerische Rundfunk und das Portal »onetz« berichten darüber.