Kein Platz für Hund im Lift – Streit am Münchner Ostbahnhof eskaliert

Bereits am Freitag war ein Streit mit Beteiligung eines Hundebesitzers weniger glimpflich verlaufen: Am Münchner Ostbahnhof wollte ein 80-Jähriger mit seinem Hund einen Fahrstuhl am Bahnsteig betreten, in dem bereits ein Paar mit zwei Kindern und mehrere Gepäckstücke standen. Es entbrannte ein Streit um den zur Verfügung stehenden Platz, woraufhin der 41-jährige Familienvater den Hund des Rentners aus dem Lift warf.