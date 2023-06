Kritik geübt wurde auch an einer Passage mit Bezug zum früheren »Bild«-Chefredakteur Julian Reichelt, dem Machtmissbrauch in Verbindung mit einvernehmlichen Beziehungen mit Mitarbeiterinnen vorgeworfen wurde, was er stets zurückwies. In der Seminarankündigung heißt es: »Was ist ›Machtmißbrauch‹ rechtlich (Fall Reichelt, jedenfalls in der Skandalisierungs-Wahrnehmung)?«. Die Fakultät wertet das als Geschlechterdiskriminierung und Geringschätzung von Missbrauchsopfer. Damit werde ein Stereotyp aufgegriffen und reproduziert, »wonach Frauen, die sich gegen sexuelle Übergriffe zur Wehr setzen, häufig dramatisieren und übertrieben empfindlich reagieren«.