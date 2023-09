Nach einem Oberleitungsschaden in München ist der Fernverkehr vom und zum Münchner Hauptbahnhof eingestellt. Auch die S-Bahn-Stammstrecke wurde am Donnerstagnachmittag zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Anzeigetafeln am Bahnhof und den S-Bahnstationen zeigten Ausfälle bei nahezu allen angezeigten Zügen.