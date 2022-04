Nach einem Streit in München ist ein Mann an Verletzungen durch Messerstiche gestorben. Das teilte die Polizei mit . Demnach lief am Donnerstag eine blutende Frau mit einem Messer in der Hand aus einem Haus in der Altstadt. Die Beamten sollen daraufhin alarmiert worden sein, hieß es. Im Treppenhaus des Gebäudes fanden sie den verletzten Mann.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei es in der Wohnung der 27-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 45-Jährigen gekommen, der ebenfalls in dem Haus wohnte. Die Frau sei noch am Donnerstag als Beschuldigte vernommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Sie sei anschließend aus dem Gewahrsam entlassen worden und nicht in Untersuchungshaft gekommen.

Stichwunden am Oberkörper Zuvor hatte die Polizei bereits erklärt, dass nach ersten Erkenntnissen sonst niemand an dem Streit beteiligt gewesen sei. Die Frau hatte demnach Schnittwunden an der Hand erlitten, der Mann mehrere Stichwunden am Oberkörper. Wie es zu dem Vorfall kam, wird noch ermittelt. Beide Verletzte wurden den Angaben zufolge zunächst ins Krankenhaus gebracht. Der Mann sei notoperiert worden, aber dennoch an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Frau konnte die Klinik jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.