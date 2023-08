Geeigneter Platz zur Auswilderung gesucht

In der Schutzstation haben sich die Jungtiere der Sprecherin zufolge in den vergangenen drei Wochen seit der Rettung in einem Käfig bestens entwickelt. Während sie anfangs noch nackt gewesen seien und die Augen geschlossen gehabt hätten, wuselten sie nun kräftig umher. Die Mutter verteidige ihren Nachwuchs »wie eine Löwin«.

Nun sucht die Auffangstation einen Platz, an dem die geschützten Tiere ausgewildert werden können. Geeignet sei ein Mischwald, an dem es auch Obstbäume gebe. Wichtig sei zudem, dass in der Anfangszeit jemand regelmäßig nach den Tieren sehen und sie zufüttern könnte.