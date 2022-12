Einschränkung des Versammlungsrechts laut Stadt »erforderlich«

Mit der Verfügung werde das Versammlungsrecht eingeschränkt, teilte die Stadtverwaltung mit. Dies sei aber »aufgrund der Erfahrungen« in den vergangenen Tagen für »erforderlich«.

Klimaaktivisten der Gruppierung »Letzte Generation« hatten zuletzt in verschiedenen deutschen Städten mit Straßenblockaden den Verkehr auf zentralen Verbindungen teils stundenlang lahmgelegt. In München verschafften sich Protestierende am Donnerstag auch Zugang zum Rollfeld des Flughafens und beeinträchtigten dort den Betrieb. Am Freitag blockierten Aktivisten der »Letzten Generation« dann erstmals eine Straße in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz.