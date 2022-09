Münchner Flughafen Lebensgefährlich Erkrankter vor Abflug bewahrt

Bundespolizisten haben am Münchner Flughafen einen lebensgefährlich Erkrankten vor dem Abflug und damit vor einem möglichen Notfall in der Luft bewahrt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte , war der 46-jährige US-Bürger wohl mit seiner Frau auf Urlaubsreise in Bayern, als er am Freitag die Notaufnahme einer Münchner Klinik aufsuchen musste. Diese konnte er kurz nach der Untersuchung wieder verlassen.