Münchner Oktoberfest Polizei fahndet nach Messerstecher von der Wiesn

Einen Anstieg der Gewalt auf dem Münchner Volksfest sehen die Verantwortlichen aber nicht. Die vermehrte Nachfrage sei auf den wachsenden Bekanntheitsgrad der Aktion zurückzuführen und auf gesellschaftliche und politische Debatten rund um das Thema.

Die Polizei registrierte 31 Sexualdelikte, darunter keine Vergewaltigung. 923 Einsätze habe man absolviert – vor drei Jahren seien es zur gleichen Zeit mehr als 1000 gewesen, hieß es.

Gedenken an Oktoberfest-Attentat

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erinnerte an das Oktoberfest-Attentat von 1980. Er rief zum Kampf gegen Rechtsextremismus »mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften« auf. Am Wiesn-Haupteingang, dem Ort des Anschlags, verlas er am Donnerstag bei einer Kranzniederlegung die Liste der zwölf damals getöteten Wiesn-Besucher. Die »Erinnerung ist wach«, sagte Reiter. An dem Gedenken nahmen Überlebende und Angehörige von Opfern teil.