Nordrhein-Westfalen Zwei Tote bei Absturz zweier Segelflieger im Münsterland

Zwischen Haltern am See und Dülmen sind zwei Männer leblos in der Nähe der Wracks zweier Segelflugzeuge gefunden worden. Identität und Absturzursache sind noch unklar. Ein Zusammenstoß ist laut Polizei möglich.