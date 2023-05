Waghalsiges Fahrmanöver Starkregen: 1, Autofahrer: 0

Eine überflutete Straße in Südostspanien. Die abschüssige Hauptstraße in der Ortschaft Molina de Segura hatte sich am vergangenen Donnerstag nach starken Regenfällen in einen reißenden Strom verwandelt. Ein Augenzeuge will das dokumentieren. Zufällig filmt er auch ein wagemutiges Fahrmanöver. Der junge Fahrer dieses roten BMW hatte sich offenbar überlegt, dass er es mit genug Schwung quer über die Straße schaffen könnte. Was folgt, ist eine Lektion in Sachen Naturgewalt.

Auch in anderen Teilen des Landes hatten etliche Autobesitzer wenig zu lachen. Und nicht nur die. Seit Tagen überfluten ungewöhnlich starke Regenfälle ganze Regionen in Spanien. Der Rekord: 130 Liter auf den Quadratmeter. Auf dem Flughafen in Madrid überflutete ein heftiger Regen- und Hagelschauer das Rollfeld.

Die extremen Regenfälle folgen auf die stärkste Frühjahrsdürre in Spanien seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Die ausgetrockneten Böden können das Wasser nicht aufnehmen.

Der Autofahrer in Molina de Segura hatte am Ende übrigens doch noch Glück. Spanischen Medienberichten zufolge konnte er rückwärts in eine Gasse fahren und dem Wasser entkommen.