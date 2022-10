Ein 28-Jähriger soll mehrere Zapfsäulen touchiert haben und dann in den Tankstellen-Shop gekracht sein: Der Mann verursachte in der Nacht zum Samstag in der Nähe von Bad Homburg einen Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, soll er zu schnell unterwegs gewesen sein. Ein Atemalkoholtest habe zudem einen Wert von einem Promille ergeben, weshalb ihm Blut für eine weitere Untersuchung entnommen wurde .