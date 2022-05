Die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat den Mann nun angeklagt, wie sie am Montag mitteilte. Bei ihm handelt es sich nicht um den mutmaßlichen Mörder der beiden Polizisten bei Kusel. Dieser – der 38 Jahre alte Andreas S. – sitzt bereits seit Ende Januar in Untersuchungshaft.

In dem zweiten Video soll der Mann zur »Ermutigung« von »Anfängern« die Tötung an der Polizistin und dem Polizisten bei Kusel angeführt haben, um zu zeigen, dass es leicht sei, solche unerfahrenen Beamten zu töten.

Darüber hinaus soll er am 2. Februar – wenige Tage nach der Tat bei Kusel – eine E-Mail an die Polizei geschickt und darin das Andenken an die beiden Getöteten verunglimpft – und die Beamten in der Polizeidienststelle beleidigt haben. Außerdem soll er seinen Impfausweis gefälscht haben.

Bei dem Mann handelt es sich laut der Landesstelle um einen »Reichsbürger«. Er soll eine tiefgehende feindliche Gesinnung gegenüber dem Staat und Polizisten haben.

Der Mann behauptet laut Ermittlern, bei seinen Facebook-Profilen handle es sich um »Comedy-Seiten« mit Satire. Die Fälschung seines Impfausweises bestreite er.