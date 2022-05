Mutter von Kasia Lenhardt kämpft um das Andenken ihrer Tochter Unterlassungsklage gegen Fußballer Boateng

Was Kasia Lenhardt selbst zu Lebzeiten nicht mehr gelungen ist, wollen nun ihre Angehörigen vor Gericht durchsetzen: sich gegen die Aussagen des Fußballers Jérôme Boateng in einem »Bild«-Interview zu wehren.

Das Gespräch mit der Überschrift »Meine Ex wollte mich zerstören« war Anfang Februar 2021 erschienen. Darin attestierte Boateng seiner ehemaligen Freundin Kasia Lenhardt unter anderem massive Alkoholprobleme. Er behauptete auch, dass sie ihn erpresst und zu einer Beziehung gezwungen habe, ihm gedroht habe, seine »Karriere zu ruinieren« und dafür zu sorgen, dass er seine Kinder verliere.

Eine Woche nach Erscheinen des Interviews nahm sich Kasia Lenhardt in der Wohnung, die sie gemeinsam mit dem ehemaligen Nationalspieler bewohnt hatte, das Leben. Zuvor hatte sich die 25-Jährige noch an den Berliner Medienrechtler Markus Hennig gewandt. Mit der Bitte, zu prüfen, was sie gegen den Artikel unternehmen könnte. Nach ihrem Tod hat sich ihre Mutter Adrianna Lenhardt dessen angenommen. Vertreten durch Hennig streitet sie nun mit der Anwältin von Jérôme Boateng vor dem Berliner Landgericht. Das mündliche Verfahren ist auf Dienstag um 14 Uhr angesetzt.

Laut Adrianna Lenhardt verletzen Boatengs unwahre Aussagen das sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht ihrer Tochter. Lenhardt will verhindern, dass die Aussagen weiter verbreitet werden und klagt seit vergangenem Sommer auf Unterlassung. Das »Bild«-Interview ist bis heute im Netz zu finden, darüber hinaus hatten es viele andere Medien in ihrer Berichterstattung aufgegriffen. »Schmutz im Internet« In Schriftsätzen, die dem SPIEGEL vorliegen, formuliert es Anwalt Markus Hennig so: »Die Klägerin möchte vermeiden, dass nicht nur ihr Enkelkind, sondern auch die minderjährigen Geschwister der verstorbenen Tochter, also die weiteren Kinder der Klägerin, diesem Schmutz im Internet insbesondere in der Phase des weiteren Heranwachsens weiter ausgesetzt werden.« Boatengs Aussagen verfälschten das Lebensbild von Kasia Lenhardt nachhaltig, so Hennig.

Aus der Klageschrift geht hervor, dass Lenhardt zuvor die Gegenseite aufgefordert hatte, freiwillig eine Unterlassung abzugeben. Da Boateng dem nicht nachkam, muss nun das Gericht über den Fall entscheiden. Die Unterlassung sei für die Familie auch deshalb wichtig, erklärt Hennig, da sie mit dieser seiner Auffassung nach leichter erwirken könnte, dass die entsprechenden Inhalte aus dem Netz gelöscht würden. Boatengs Seite hatte gegenüber dem Gericht betont, dass er weiterhin bedauere, das Interview gegeben zu haben und dass er seine Aussagen ohnehin nicht wiederholen würde. Nur sei ein Rechtsstreit nicht der richtige Weg der Aufarbeitung, man habe auch eine Mediation und ein persönliches Gespräch angeboten.

Die Rechtsprechung zum sogenannten postmortalen Persönlichkeitsrecht ist alt. Sie stammt aus einer Zeit, in der Artikel nach Erscheinen in Archiven landeten. Laut Hennig zeigt dieser Fall, dass eine zeitgemäße Anpassung des Rechts überfällig ist. Im Internet blieben Inhalte schließlich für jeden jederzeit verfügbar. Hennig: »So sich die Politik dem Thema nicht annimmt, ist letztlich der Bundesgerichtshof gefordert, die Post-Mortem-Rechtsprechung dem digitalen Zeitalter anzupassen. Wie will man im konkreten Fall einmal dem Kind der Verstorbenen erklären, was es über die Mutter im Netz lesen muss? Zumal meiner Meinung nach eine Löschung außer Frage stünde, wenn diese noch leben würde«.

Bild vergrößern Model Kasia Lenhardt im November 2018 in Berlin Foto: Franziska Krug / KaDeWe / Getty Images