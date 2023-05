In dem schwer getroffenen Gebiet hätten rund 100.000 Menschen gelebt, viele in Vertriebenen-Camps, andere in Dörfern der muslimischen Minderheit der Rohingya im sonst vornehmlich buddhistischen Myanmar. Die Rohingya werden schon seit Jahrzehnten verfolgt. Das Krisenland Myanmar versinkt seit einem Putsch vor zwei Jahren in Chaos und Gewalt. Mehr als eine Million Menschen leben bereits als Vertriebene im eigenen Land, oft in Notunterkünften.