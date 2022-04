Der Hype geht so weit, dass die Regierung unter Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha plant, die Delikatesse aus Klebreis, Kokos-Sauce, frischen Mangos und gerösteten Mungbohnen von der Unesco als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. »Wir sammeln Informationen in Vorbereitung für den Unesco-Vorschlag«, sagte Chai Nakhonchai, Generaldirektor der Abteilung für Kulturförderung. Bei ihrem Auftritt hatte die Rapperin die thailändische Regierung noch kritisiert. »The country is good, people are good, our food is good but the government is bood (rotten) «, sagte sie. Das Land sei gut, die Leute seien gut, das Essen sei gut, aber die Regierung sei verrottet.