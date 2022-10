Nach Fischsterben im Sommer Salzgehalt in Oder wieder zu hoch

Die Mittlere Oder von Ratzdorf bis Kietz (Kreis Oder-Spree) führe seit Jahren hohe Salzfrachten, teilte das Landesministerium weiter mit. Die in der Oder vorkommende »Lebensgemeinschaft« habe sich offensichtlich sowohl an die hohe Grundbelastung als auch an die zu verzeichnenden Schwankungen und Spitzen angepasst.

»Für eine Algenblüte sind die Wassertemperaturen jetzt zu niedrig«, sagte der Gewässerökologe Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei »Zeit online «. »Aber wir haben jetzt auch doppelt so viel Wasser in der Oder. Das heißt, die Menge der Salzfrachten ist mindestens genauso hoch oder sogar höher als im Sommer.«