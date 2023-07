Frühestens am Dienstag würde das Ziel erreicht werden, sagte ein Sprecher des Vereins. »Drei Tage Fahrt bis zum Hafen ist den Überlebenden kaum zumutbar.« Nach den »aufwühlenden und komplizierten Rettungen« seien die Menschen geschwächt, so eine lange Tour wäre eine Strapaze. »Wir hoffen sehr, dass die italienische Rettungsleitstelle in Rom einlenkt und uns einen Hafen in der Nähe ansteuern lässt.«