Nach dem Abtreibungsurteil in den USA gehen immer mehr Spenden an Organisationen ein, die Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen unterstützen. Es seien innerhalb von 24 Stunden 40-mal mehr Spendenbeträge eingegangen als normalerweise an einem Tag, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Organisation Planned Parenthood (geplante Elternschaft).