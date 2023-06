Nach Angaben des Amtsgerichts hatte der Mann unter anderem sechs Vorstrafen. Er sei im März nach Tunesien abgeschoben worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Stuttgart.

Insgesamt berichtete das Ministerium von 45 Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den Silvester-Krawallen. Von 21 Personen, die in Tübingen und Esslingen unterwegs waren, habe man die Personalien genommen, ihnen aber keine Beteiligung nachweisen können.

Gerichtsverfahren in Berlin

In der Silvesternacht hatte es vor allem in Berlin, aber auch in Baden-Württemberg Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben. In der Bundeshauptstadt kommt einer der mutmaßlichen Täter an diesem Dienstag vor Gericht. Im ersten öffentlichen Prozess dazu vor dem Amtsgericht Tiergarten geht es nach Angaben einer Sprecherin um einen 23-Jährigen, der in der Silvesternacht einen Böller in Richtung eines Beamten geworfen haben soll. Der Knallkörper sei vor den Füßen des Mannes gelandet. Der Polizist hatte die Feuerwehr beim Löschen eines Wohnungsbrandes in Berlin-Wedding unterstützt, er blieb unverletzt.