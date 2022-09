Der neue britische Monarch Charles III. ist am Sonntag offiziell auch zum König von Australien und Neuseeland ernannt worden. In der australischen Hauptstadt Canberra rief Generalgouverneur David Hurley Charles III. als König von Australien »von Gottes Gnaden« aus. In einer ähnlichen Zeremonie in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington lobte Premierministerin Jacina Ardern Charles für seine langjährige »Zuneigung für Neuseeland« und seine »tiefe Verbundenheit mit unserer Nation«.