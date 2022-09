Nach Tod von Queen Elizabeth Warum König Charles steuerfrei ein Millionenvermögen erbt

Konkret geht es um das Herzogtum (Duchy) Lancaster, das im Besitz der britischen Monarchen ist und nun Charles übertragen wurde. Zu dem Herzogtum gehören weitläufige Ländereien vor allem in Mittelengland, aber auch Unternehmen in London. Das Vermögen hatte zuletzt einen Wert von 650 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 750 Millionen Euro), wie aus einem Finanzbericht hervorgeht. Hier hat der Palast mehr Informationen über die königlichen Finanzen veröffentlicht.

Charles, William und Harry geleiten Sarg der Queen zum Parlament

Queen Elizabeth war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Am Dienstag erreichte der Sarg der Monarchin den Buckingham-Palast in London.