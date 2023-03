Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen sind eine Mutter und ihr achtjähriger Sohn aus Hessen ums Leben gekommen. Die dreijährige Tochter, die mit in dem Kleinwagen saß, wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Göttingen mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13 Uhr. Nach Angaben eines Polizeisprechers lag die Dreijährige am Sonntag weiterhin im Krankenhaus.