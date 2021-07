China Mehr als 200 Corona-Infizierte nach Ausbruch an Flughafen in Nanjing

Die ersten Infektionen wurden vergangene Woche bei Flughafen-Mitarbeitern nachgewiesen: Nach einem Ausbruch in Nanjing breitet sich die Delta-Variante in China weiter aus. Die Behörden ordneten scharfe Kontrollen an.