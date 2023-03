Bilder einer Überwachungskamera in Nashville. In der Hauptstadt des US-Bundesstaats Tennessee hat eine Person am Montagmorgen eine Grundschule gestürmt und um sich geschossen. Bei dem Angriff wurden mehrere Menschen getötet.

John Drake, Polizeichef Nashville:

»Drei erwachsene Opfer und drei Kinder sind identifiziert worden. Ihre Familien wurden kontaktiert.«

Das Alter der Kinder wurde zunächst nicht genannt. Während des Polizeieinsatzes strömten Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude, Eltern suchten hektisch nach ihren Kindern.

Bei der Täterin handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 28 Jahre alte Frau aus Nashville, die sich selbst als Transgender identifizierte. Auch sie wurde erschossen – 14 Minuten nachdem der Notruf bei der Polizei einging. Die Polizei hat mittlerweile ein »Manifest« der Täterin gefunden, die Auswertung läuft.

Immer wieder gibt es in den USA bewaffnete Angriffe auf Schulen. Diese Frau erzählt, dass sie und ihr Sohn im vergangenen Jahr den Amoklauf in Highland Park, Illinois, überlebt hätten. Sie waren gerade zufällig zu Besuch in Nashville.

Ashley Beasley, zu Besuch in Nashville:

»Habt ihr nicht genug davon, hier zu sein und über all diese Amokläufe berichten zu müssen? Seit wir einen Amoklauf im Juli überlebt haben, mache ich Lobbyarbeit in D.C.. Ich habe mich mit mehr als 130 Abgeordneten getroffen. Wie kann das immer noch passieren? Wie können unsere Kinder sterben? Und warum lassen wir sie im Stich?«

Noch am Abend versammelten sich Menschen an einer Trauerstätte. Ein Gefühl zog sich durch die meisten Gespräche: Schock.

Nety, Besucherin der Trauerstätte:

»Ich war persönlich schockiert. Der Amoklauf macht mir Angst. Es ist etwas, wovor ich mich fürchte, aber es ist ehrlicherweise auch unwirklich. In der eigenen Nachbarschaft, in Nashville. Wenn man das hört, ist man schockiert.«

Mark, Besucher der Trauerstätte:

»Diese Dinge passieren immer wieder – und anscheinend nur in den USA. Und es wird weiter passieren, wenn nichts Drastisches getan wird. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll.«

Auch diese jüngste Tat in Nashville dürfte die Debatte um Waffengesetze in den USA wieder einmal anheizen. Das deutete schon der Bürgermeister von Nashville an.

John Cooper, Bürgermeister von Nashville

»Ich bin überwältigt von dem Gedanken an den Verlust, den diese Familien erlitten haben. An die Zukunft, die diese Kinder und ihre Familien verloren haben. Und der Hauptgrund für den Tod dieser Kinder sind Waffen und Schüsse. Das ist inakzeptabel.«

US-Präsident Joe Biden nahm das Thema direkt auf.

Joe Biden, US-Präsident:

»Die Schützin hatte offenbar zwei Sturmgewehre und eine Pistole, zwei AK-47. Ich rufe also nochmal den Kongress dazu auf, mein Verbot von Sturmwaffen zu verabschieden. Es ist an der Zeit, dass wir da weiterkommen. Wir wissen noch nicht alles, aber ich möchte meine Anteilnahme an so viele Eltern senden.«

So ähneln die Aussagen den Reaktionen auf vergangene Amokläufe sehr: Trauer, Schock und Diskussion über Waffen. Dass sich aber diesmal mit Blick auf die Waffengesetze auch politisch grundlegend etwas tut – das darf bezweifelt werden.