Mit den nun veröffentlichten Resultaten erreichte Nepal ein Ziel, das sich Tiger-Staaten in Südasien, Südostasien, Russland und China vor zwölf Jahren in St. Petersburg gesetzt haben: Die Tigerzahl bis zum chinesischen »Jahr des Tigers« 2022 zu verdoppeln. Nepal habe dieses Ziel nach Indien als zweites Land erreicht, sagte ein WWF-Sprecher. In Indien lebten mit Abstand am meisten Tiger, rund 3000 Tiere. Weltweit gibt es nach neuesten bekannten Zahlen, die der Umweltstiftung vorliegen, rund 4500 frei lebende Tiger.