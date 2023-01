In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. »Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt«, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Unter den 72 Menschen an Bord seien 68 Passagiere, darunter laut einem Airline-Sprecher zehn Ausländer und vier Besatzungsmitglieder gewesen. Die Rettungsarbeiten seien im Gange.