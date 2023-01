Anju Khatiwada war Co-Pilotin des Yeti-Airlines-Fluges 691, der am Sonntagmorgen auf dem etwa halbstündigen Flug zwischen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu und Pokhara kurz vor der Landung verunglückte. Nach dem Absturz des Flugzeugs mit 72 Menschen an Bord haben die Behörden in Nepal keine Hoffnung mehr, noch Überlebende zu finden.