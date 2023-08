In den schottischen Highlands stellt sich an diesem Wochenende weniger die Frage, ob es Nessie gibt, sondern lediglich, was Nessie genau ist. Am Loch Ness hat im strömenden Regen die größte Suche nach dem dort angeblich ansässigen Seeungeheuer seit fünf Jahrzehnten begonnen. Bei der Expedition werden Drohnen und Boote mit Wärmebildkameras sowie Hydrophone eingesetzt.