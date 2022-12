Selbst in den kälteren Wintermonaten liegt die Tagesdurchschnittstemperatur in Neu-Delhi für gewöhnlich nicht unter zehn Grad Celsius. Nach diesem Maßstab wird Indiens Hauptstadt derzeit von einer Kältewelle erfasst – am Dienstagmorgen wurden Tiefstwerte unter sechs Grad gemessen. Außerdem sind Neu-Delhi und die sie umgebende Metropolregion Delhi in dichten Nebel gehüllt.