Wieder ein schwerer Vorfall in einer Schweinezuchtanlage in Niedersachsen: Bei einem Brand auf einem Hof in Neubörger im Emsland sind am Sonntag 2000 Ferkel gestorben. Die Polizei schätzt den wirtschaftlichen Schaden auf rund 3,6 Millionen Euro. Die Brandursache ist bisher unklar.