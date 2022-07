Ab und zu kommt es bei Schlafwandlerinnen und Schlafwandlern zu ungewöhnlichen Vorfällen: Im November 2020 hatte sich ein Schlafwandler in Bremerhaven aus seiner Wohnung ausgesperrt und wollte seine Wohnungstür aufbrechen. Im Dezember 2018 war ein 44-Jähriger in Überlingen bei Minusgraden nur mit Unterhose bekleidet herumgeirrt. Im März 2018 hatte sich ein Schlafwandler in Pforzheim ausgesperrt.

Das Umherwandeln in der Nacht birgt mitunter große Gefahren. Im Dezember 2014 war eine Australierin beim Schlafwandeln in den Müllschacht eines Hochhauses in den Tod gestürzt.