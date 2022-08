1 / 16

Die Deutschen lieben Abkürzungen, die »Fantastischen Vier« haben sogar mal einen ganzen Song nur aus Abkürzungen gedichtet . Was liegt da näher, als Werbeslogans auf knackige zwei, drei oder vier Buchstaben zu verdichten. Brandenburg (im Bild der Spreewald) macht es vor und kam auf die pfiffige Idee, ihren bisherigen Slogan »Es kann so einfach sein.« noch weiter zu vereinfachen: Die Kreativen in der Staatskanzlei haben einfach das etwas despektierliche JWD (»Janz weit draußen«) umgewidmet in »Jeder will dahin«.

Wir finden, die Staatskanzleien der anderen Bundesländer sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Wir machen ihnen hier ein paar Vorschläge. Besser als die bisherigen Slogans sind sie allemal.